Россия тайно испытала сверхдальное оружие - СМИ

Россия тайно провела успешные испытания ракеты класса "земля-воздух" системы С-500 с рекордной дальностью.

Как сообщает американский телеканал CNBC, по информации источников, ракета успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (481 км).

По оценкам США, это на 80 км превышает дальность любых известных испытаний. Россия утверждает, что ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.

Омечается, что данная система расширит возможности Кремля из причинения высокоточных ударов по нескольким целям.

Российская сторона также утверждает, что система способна поражать объекты, летящие в околоземном пространстве, в 62 милях (около 100 км) над поверхностью планеты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее CNBC сообщал, что Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.