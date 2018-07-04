Россия своих бросает: мать погибшего в Сирии военного оскорбили и оставили без денег

В России матери погибшего в Сирии военного Владимира Тарасюка сначала вручили орден Мужества, а потом в счет долга забрали полмиллиона из компенсации за смерть сына.

За ним остался долг по кредиту, и приставы принялись требовать его у женщины, пишет "Лайф". А когла Елене Николаевне перечислили компенсацию за гибель парня, они тут же забрали деньги.

Только после того как история приобрела общественный резонанс, чиновники якобы пообещали вернуть все деньги.

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Владимир Тарасюк Скриншот с видео

Родственники говорят, что погибший якобы поехал воевать в Сирию по зову сердца.

"Они возвращались на базу, попали в засаду к боевикам, и их расстреляли. Он еще прожил 40 минут. Получил осколочное ранение в голову слева и просто истек кровью, — рассказывала местным журналистам сестра Владимира Ольга. — Потому что боевики не давали садиться вертолету, чтобы забрать своих".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на кладбище в деревне Выбуты под Псковом, где в 2014 году похоронили несколько погибших на Донбассе десантников, были обнаружены свежие могилы.