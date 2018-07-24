Россия стянула войска к западной границе: что происходит

В Западном военном округе России за последние два года были сформированы новые соединения и воинские части, которые получили новое и модернизированное вооружение.

"Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года (в Западном военном округе) сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Кроме того, войска получили новое вооружение и технику.

"В войска округа поставлено около 5 тыс. (единиц) нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54%", добавил министр.

По словам Шойгу, для новых воинских частей создается вся нужная инфраструктура.

Министр добавил, что за последние два года в Западном военном округе были проведены более 350 внезапных проверок, показавших "качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению". Он сообщил, что тщательную подготовку проходит региональная группировка войск России и Беларуси. Военные двух стран начали подготовку к совместным учениям "Щит союза-2019".

"Организовано более 300 информационно-агитационных акций "Военная служба по контракту- твой выбор!". В результате в военные ряды отобрано более 40 тыс. человек", - сказал Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец заявил, что у России есть все силы и средства для полномасштабного наступления на Украину.