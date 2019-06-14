"Россия станет "Домом-2": Соколова прошлась по дикой инициативе Путина

Украинская журналистка Янина Соколова остро высмеяла бредовую инициативу президента России Владимира Путина по созданию глобальной сети слежки "Государево око".

Телеведущая отметила, что теперь все в стране-агрессоре будут находиться под колпаком тотального контроля, как в известном романе Дорджа Оруэлла "1984". Яркие параллели она провела в эфире еженедельного шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На этой неделе ретранcляторы ненависти надолбо*били особо фантастически. В номинации вуайерист года побеждает российский государь и его око. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин гордо заявил, что скоро президент сможет следить за всей страной в реальном времени. Бл*дь! "Государево око"? Это же "большой брат"! Путин в реальном времени сможет следить за каждым из вас", – предупредила Соколова россиян.

Путин и Соколова

Она отметила, что если граждане страны-агрессора проглотят странное желание Путина и на этот раз, то их официально можно будет считать терпилоидами.

"Вы понимаете, что из России создают гигантский "Дом-2", а Путин превращается в мегабузову вселенских масштабов?! П*здец! "Государево око"! Да они даже назвали его так, чтобы вас унизить", – возмутилась украинка.

Телеведущая удивилась наивности россиян, которые верят в то, что с помощью разрабатываемой системы президент РФ будет наблюдать за такими обыденными вещами, как строительство остановок в городах и мелкие хищения обывателями.

"Знайте – вы больше не можете чувствовать себя в безопасности. Теперь в любой момент, в любом месте, где бы вы ни были в эту секунду на вас может смотреть голый Путин в маске волка из "Ну, погоди!" – предостерегла Соколова россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова заявила, что россияне с завистью смотрят на выборы президента Украины, поскольку о такой демократии у себя им остается только мечтать. Она напомнила гражданам страны-агрессора, что их власть не менялась уже почти два десятилетия.

Также ведущая осудила позицию тех россиян, которые уехали жить в развитые западные страны, но продолжают поддерживать агрессивную риторику президента РФ Владимира Путина и ждут возрождения СССР.

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