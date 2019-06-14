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"Россия станет "Домом-2": Соколова прошлась по дикой инициативе Путина

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова остро высмеяла бредовую инициативу президента России Владимира Путина по созданию глобальной сети слежки "Государево око".

Телеведущая отметила, что теперь все в стране-агрессоре будут находиться под колпаком тотального контроля, как в известном романе Дорджа Оруэлла "1984". Яркие параллели она провела в эфире еженедельного шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На этой неделе ретранcляторы ненависти надолбо*били особо фантастически. В номинации вуайерист года побеждает российский государь и его око. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин гордо заявил, что скоро президент сможет следить за всей страной в реальном времени. Бл*дь! "Государево око"? Это же "большой брат"! Путин в реальном времени сможет следить за каждым из вас", – предупредила Соколова россиян.

Путин и Соколова

Путин и Соколова

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Она отметила, что если граждане страны-агрессора проглотят странное желание Путина и на этот раз, то их официально можно будет считать терпилоидами.

"Вы понимаете, что из России создают гигантский "Дом-2", а Путин превращается в мегабузову вселенских масштабов?! П*здец! "Государево око"! Да они даже назвали его так, чтобы вас унизить", – возмутилась украинка.

Телеведущая удивилась наивности россиян, которые верят в то, что с помощью разрабатываемой системы президент РФ будет наблюдать за такими обыденными вещами, как строительство остановок в городах и мелкие хищения обывателями.

"Знайте – вы больше не можете чувствовать себя в безопасности. Теперь в любой момент, в любом месте, где бы вы ни были в эту секунду на вас может смотреть голый Путин в маске волка из "Ну, погоди!" – предостерегла Соколова россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова заявила, что россияне с завистью смотрят на выборы президента Украины, поскольку о такой демократии у себя им остается только мечтать. Она напомнила гражданам страны-агрессора, что их власть не менялась уже почти два десятилетия.

Также ведущая осудила позицию тех россиян, которые уехали жить в развитые западные страны, но продолжают поддерживать агрессивную риторику президента РФ Владимира Путина и ждут возрождения СССР.

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Персоны
Владимир ПутинЯнина Соколова
Место
Россия
Тег
Дом-2
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ипанутая свидомая хабалка соколова в очередной раз продемонстрировала полное отсутствие интелекта
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Naibadze Petr:"Ипанутая свидомая хабалка соколова в очередной раз продемонстрировала полное отсутствие интелекта". В то же время Вы продемонстрировали чисто российский полёт мысли, высокоинтеллектуальный комментарий по существу статьи и типично российский лексикон. Кто после этого посмеет сказать, что у россиян низкий IQ или базарный лексикон!
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