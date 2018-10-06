В своей речи, посвященной защите суверенитета ООН, президент Трамп едва ощутимо задел русскую тему, чтобы только подчеркнуть зависимость Германии от энергоресурсов России. Как чемпион по суверенитету, Трамп мог напомнить и о пренебрежении Россией независимостью других государств. Это был грубый промах.

При руководстве Владимира Путина Россия стала крупнейшей мировой угрозой для суверенитета других государств. Россия вторглась на территорию двух соседей – Грузии в 2008 и Украины в 2014 годах – изменив их границы. Путин развернул войска в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать беспощадного диктатора Башара Асада. Затем в 2016 году Путин нарушил американский суверенитет, используя несколько способов – включая кражу и публикацию частной информации, использование российских государственных и подконтрольных власти традиционных медиа, соцсетей, ботов, троллей и фейковые аккаунты, так же как и прямое вмешательство в кампанию Трампа, – чтобы повлиять на результаты американских президентских выборов. В 2018 году Путин и его режим нарушили британский суверенитет, пытаясь убить Сергея Скрипаля, бывшего российского шпиона, - приводит перевод статьи Майкла Майкфола НВ.

Это не нормальные инструменты внешней политики. Это криминальные действия. [...]

Если Трамп сам не решит сдерживать неоднократные нарушения Путиным суверенитета других стран, то Конгресс должен подтолкнуть на это его администрацию. Для преступлений должно быть наказание. Новые экономические санкции – это грубый, но необходимый инструмент наказания за противозаконное, агрессивное поведение России.

Новости Режиму в России суждено пасть

Недавно были представлены три законопроекта по новым санкциям: "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DAASKA), "О защите выборов от угроз путем установления" красных линий" (DETER) и "О кооперации с союзниками в Европе в секторе безопасности и энергетики - 2018". Конгресс должен собрать лучшие элементы этих трех законопроектов, чтобы положить президенту на стол один накануне дня выборов в ноябре. В принятии такого закона следует руководствоваться несколькими принципами.

Во-первых, Конгресс должен одобрить, а Трамп подписать в виде закона превентивные санкции, которые автоматически вступят в действие в случае будущего враждебного поведения со стороны России. [...]

Во-вторых, против нынешнего противозаконного поведения России также должны ввести новые санкции. Например, каждый день, когда Россия поддерживает сепаратистскую войну на Востоке Украины, следует понимать как новое противозаконное действие. Вместо того, чтобы просто поддерживать в самом начале введения санкций в ответ на интервенцию России на Востоке Украины, американские законодатели должны законодательно закрепить расписание ужесточение санкций в случае, если российское правительство продолжит свои противозаконные действия.

В-третьих, ограничения должны начать действовать в ответ на конкретные нынешние или будущие действия России – так, чтобы конкретную санкцию могли снять, когда конкретное поведение прекратится.

В-четвертых, будущие санкции должны быть прежде всего нацелены на российских чиновников, государственные организации или долговые обязательства, возникшие по инициативе российского правительства, а также предприятия, СМИ или группы в соцсетях, находящихся в собственности или под контролем государства. Отдельные представители частного сектора и компании не следует наказывать, пока их непосредственная поддержка вопиющей внешней политики России не будет задокументирована.

В-пятых, новое законодательство должно ликвидировать возможность анонимного владения корпорациями или недвижимостью, а также перевод средств за границу через юридические фирмы. Это обеспечит большую прозрачность российским инвестициям и экономической деятельности России за рубежом.

В-шестых, кремлевское злоупотребление Интерполом – путем несоответствующего использования как красных предупреждений (международных ордеров на арест) и красных уведомлений (международных сообщений о задержании) в политических целях – надо остановить. [...]

Изменят ли новые законы поведение Путина? Маловероятно. Сдерждит ли угроза новых санкций Путина от будущих злодеяний, особенно вмешательства в американские выборы? Возможно. Будут ли сигнализировать новые законы о решимости американцев сдерживать злодеяния Путина? Абсолютно. Санкции морально оправданны в ответ на вопиющую противозаконное поведение, даже если они не меняют ее в краткосрочной перспективе. Демонстрировать решимость защищать международные законы, правила и нормы необходимо для сохранения международного порядка в долгосрочной перспективе.

И помните, российское правительство продолжит занижать влияние американских санкций. В ответ на пресс-анонс премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что новые санкции против российских банков станут "провозглашением экономической войны", и Россия ответит "экономическими, политическими, или, если надо, другими мерами". Если санкции такие неэффективные, то почему российские чиновники так тяжело работают над тем, чтобы их снять или предупредить возникновение нового законодательства? Санкции важные – это очевидно. Как и очевидно то, что Конгресс снова должен вступить в действие и принять новые законы этой осенью.