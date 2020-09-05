Россия специально сбила Boeing над Донбассом, – адвокат

Российская Федерация намеренно готовилась сбить над Донбассом малазийский Boeing рейса МН17.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших в Европейском суде по правам человека.

"Это было сделано намеренно с конкретным намерением – сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжения, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск", – отметил он.

Юрист добавил, что российские военные, в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности.

"Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения – над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", – подчеркнул Скиннер.

Также он указал, что отправка оружия России в Украину может свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить во взбитые самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали умышленно", – подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах возобновили судебные слушания по делу сбитого над Донбассом малазийского Boeing рейса МН17.

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