США были правы, покинув СПЧ, – Помпео о возвращении России в Совет ООН по правам человека

Дарья Дурова Мир 00:43, 14.10.2020

После избрания России в Совет ООН по правам человека в США заявили, что не зря вышли из этой организации в 2018 году.

Об этом во вторник, 13 октября, сказал американский госсекретарь Майк Помпео. На своей странице в Twitter он написал, что членство России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правоту решения Вашингтона "покинуть Совет и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека".

"В этом году на Генассамблее ООН мы делали это", – отметил политик.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты предпринимают конкретные действия в этой сфере, реализуя меры против нарушителей прав человека, к примеру, в Иране или Мьянме.

"Приверженность США правам человека – это гораздо больше, чем просто слова", – подчеркнул госсекретарь.

Скриншот
Скриншот

Напомним, членами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека были избраны на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года, 15 стран:

  • Украина;

  • Франция;

  • Великобритания;

  • Китай;

  • Куба;

  • Боливия;

  • Габон;

  • Кот-д'Ивуар;

  • Малави;

  • Мексика;

  • Непал;

  • Пакистан;

  • Узбекистан;

  • Сенегал;

  • Российская Федерация.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поясняла выход государства из СПЧ тем, что никто из стран-участниц не хотел принять участие в борьбе для реформирования Совета. Также, по ее словам, Совет стал "лицемерным и корыстным".

Как сообщал OBOZREVATEL, за возвращение РФ в Совет по правам человека проголосовали 158 государств-членов Организации Объединенных Наций.

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Мир

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