США были правы, покинув СПЧ, – Помпео о возвращении России в Совет ООН по правам человека

После избрания России в Совет ООН по правам человека в США заявили, что не зря вышли из этой организации в 2018 году.

Об этом во вторник, 13 октября, сказал американский госсекретарь Майк Помпео. На своей странице в Twitter он написал, что членство России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правоту решения Вашингтона "покинуть Совет и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека".

"В этом году на Генассамблее ООН мы делали это", – отметил политик.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты предпринимают конкретные действия в этой сфере, реализуя меры против нарушителей прав человека, к примеру, в Иране или Мьянме.

"Приверженность США правам человека – это гораздо больше, чем просто слова", – подчеркнул госсекретарь.

Скриншот

Скриншот

Напомним, членами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека были избраны на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года, 15 стран:

Украина;

Франция;

Великобритания;

Китай;

Куба;

Боливия;

Габон;

Кот-д'Ивуар;

Малави;

Мексика;

Непал;

Пакистан;

Узбекистан;

Сенегал;

Российская Федерация.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поясняла выход государства из СПЧ тем, что никто из стран-участниц не хотел принять участие в борьбе для реформирования Совета. Также, по ее словам, Совет стал "лицемерным и корыстным".

Как сообщал OBOZREVATEL, за возвращение РФ в Совет по правам человека проголосовали 158 государств-членов Организации Объединенных Наций.