Россия созывает Совбез ООН из-за украинского языка: в чем дело

Совет Безопасности ООН 16 июля по запросу России проведет заседание из-за вступления в силу закона о государственном языке в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко Facebook.

"Делегация РФ повторно обратилась насчет обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля", - рассказал Николенко.

"Нас ждет второй акт театра абсурда в Совете безопасности ООН... Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - отметил дипломат.

РФ созывает Совбез ООН из-за Украины obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Россия уже пыталась рассмотреть в Совбезе ООН закон об украинском языке. Тогда Москву резко поставили на место, что взбесило российских представителей.

Россияне, в частности, обвиняли Украину в том, что указанный закон "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей".

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