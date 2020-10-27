В последние несколько часов, вижу одни и те же сообщения в российском и армянском сегменте, посвященные тому, что на границе Армении и Нагорного Карабаха начались боестолкновения между армянскими пограничниками и азербайджанскими войсками.

В принципе, это было вполне ожидаемо, что после выхода азербайджанской армии к границе с Арменией на порядок возрастёт количество сообщений из Еревана на тему посягательства азербайджанцев на армянскую суверенную территорию. С какой целью это делается, так же понятно как ясный день, но есть в этой истории ещё один гибридный и очень опасный элемент.

Дело в том, что так называемый турецкий фактор российские пропагандисты начинают с такой же интенсивностью вплетать в ежедневную повестку, как и нарратив о том, что азербайджанская армия предпринимает попытки вторгнуться на территорию Армении.

Напомню, что до этого, одни те же ресурсы, а именно WarGonzo пропагандиста Семёна Пегова, заявляли о турецкой диверсионной группе в Гадруте, численностью 200 человек (позор “военкору” за абсурд), затем говорилось про отправляемый в Карабах горный турецкий спецназ не менее 1,5 тыс человек, а буквально накануне через Пегова попытались турецкий фактор приплести к Хабаровскому протесту. И вот, прямо сейчас этот же ресурс и его автор сообщают о том, что Эрдоган отправляет свой спецназ для участия в боях на территории… Армении!

Собственно, на сегодняшний день российские пропагандисты, не предоставившие никаких доказательств о том, что на стороне азербайджанской армии воюют турецкие военные, продолжают вплетать турецкий фактор в конфликт, поскольку это наиболее перспективная мотивация россиян не только одобрить вмешательство самой России в новую карабахскую войну, но принять скармливаемую им информацию о неких турецких террористах, готовых “взрывать” российские города.

С таким информационным контекстом куда проще 140 миллионному потребителю информационного фаст-фуда скормить историю о том, что, даже не азербайджанские каратели, а турецкие головорезы, нанесли подлый ракетный удар по российскому военному лагерю в Кафане. Появившемуся там буквально на днях. Или, что именно турецкие террористы направили гружённый взрывчаткой “КамАЗ” на российскую военную базу в Гюмри.

Нынешний медийный ажиотаж, что в российском, что в армянском сегменте, явно спровоцирован паникой как силовых, так и политических элит, относящихся к клану не желающему терять контроль над Нагорным Карабахом. Но даже в самой России нет единого мнения о том, нужно ли ей защищать гордый “арцахский” народ, которого нет ни в одном международном акте.

Конечно, фейки Семёна Пегова про турецкий спецназ и турецких террористов уже приелись, и любой здравомыслящий человек их оставит без внимания. Но погибни десяток другой российских военных в Кафане или Гюмри, взорвись полкило тротила, начиненные гвоздями и подшипниками в Хабаровске, и всё может кардинально измениться. Как это было в Буйнакске и Волгодонске, как это было с селами Приси и Тамарашени, как это было всегда, когда России был нужен повод.

Единственное радует, на сегодняшний день целесообразность вмешательства РФ в карабахский конфликт видят отнюдь не все смотрящие за башнями. Поскольку они прекрасно понимают, что введя свои войска в спорный регион, под поводом вмешательства Турции и эфемерной угрозы Армении, Турция таки действительно может вмешаться. И не только Турция, что чревато. А потому, потуги российских пропагандистов могут так и оставить их в стане словоблудов, что случалось уже не в первый раз.

Тем не менее – предупрежден, значит защищён!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.