УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Россия собралась воевать?

36.9т

Эксперты Сколково пишут, что скоро добыча нефти и газа в России начнет резко сокращаться: санкции ограничили доступ российских компаний к технологиям добычи трудноизвлекаемых запасов, а собственных технологий для таких месторождений в России нет.

На первый взгляд странная вещь: нефтянная наука в России более-менее развита еще с советских времён, машиностроительных заводов - море, чего бы не инвестировать в разработку новых технологий?

Ан, нет. Все деньги идут на "крылатую ракету с ядерным двигателем" и т.д. Почему? Ведь очевидно, что если упадет добыча, то не будет денег ни на то, ни на другое. Значит безусловным приоритетом должны быть инвестиции в технологии добычи нефти и газа! Однако на практике все ровно наоборот: в эти технологии Россия практически не инвестирует, но огромные деньги идут на военные нужды, которые в мирное время не имеют никакой потребительской стоимости.

Новости
Без Украины России все сложнее пугать мир радиоактивным пеплом

Значит Россия собралась воевать? Причем буквально вот-вот? Потому, что если она еще потянет с войной, то весь ее огромный ВПК и силовой блок просто не на что будет содержать, т.к. уже в среднесрочной перспективе доходы бюджета драматически упадут из-за падения добычи углеводородов...

Но очевидно, что вот-вот, буквально сию минуту, она воевать не готова. Да и нет этого в планах Путина. Он нагнетает информационную конфронтацию с Западом для достижения своих внутриполитических целей. К реальному столкновению с Западом он совершенно не стремится. Да и нет у него для этого никаких ресурсов. Разгром ЧВК Вагнера это показал со всей очевидностью.

Тогда как разрешить это странное противоречие? А очень просто: нужно просто вместо воображаемых целей Кремля понять его истинные задачи. Так вот горькая правда состоит в том, что у Кремля нет задачи повысить обороноспособность страны или качество оружия первого удара. Равно как и разработать собственные технологии добычи.

Новости
Можно начинать народные гулянья, предшествующие национальным катастрофам

У обитателей властных коридоров есть задача как можно больше и как можно быстрее украсть денег. Они прекрасно понимают, что время работает против них. А где можно украсть быстрее и безопаснее?

Ну разумеется украсть из бюджетных ассигнований в "крылатую ракету с ядерным двигателем" гораздо проще и спокойнее: она во-первых, никогда не будет применена в реальности (просто потому, что ее нет), во-вторых же, главному потребителю этой продукции можно втюхать старый мультик, а с остальными соучастниками поделиться баблом, чтобы они кивали головами и говорили, что видели испытание именно этой ракеты, "провалится мне сквозь землю если я вру".

Новости
Новости Крымнаша. Теперь в России два проФФесора с одинаковым уровнем легитимности

С технологиями добычи этот номер не пройдет: тут нужно, чтобы они работали. Реально позволяли добывать нефть и газ из трудноизвлекаемых месторождений. В то числе и на морском шельфе, с платформ и т.д. То есть на этих потоках украсть нельзя. Или можно, но мало и рисковано.

Вот поэтому и сделан такой странный выбор. И мы (как ни странно) должны ему радоваться. Ибо алчность кремлевских воров очень скоро доведет их до цугундера: добыча нефти и газа упадет, а с нею исчезнут и деньги на все. В том числе - и на силовой блок. И тогда верные преторианцы императора просто сами его задушат. Чему в мировой истории немало примеров...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альфред КохАльфред Кох
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
Поделиться в Facebook

Наши блоги