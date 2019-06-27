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Россия собралась "спасать" армией еще одну страну: что известно

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Россия намерена помогать укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Бишкеке на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. По его словам, РФ беспокоит устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе, передает "РИА Новости".

"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан", – сказал Патрушев.

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Российские военные

Российские военные

regnum.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России пригрозили военными мерами, если НАТО воплотит угрозы в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Россия
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