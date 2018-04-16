США при поддержке своих союзников нанесли авиаудары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. Это было заявлено как возмездие за применение режимом президента Асада химического оружия против собственного народа. В свою очередь Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

МИД или не понимает, что маловероятно, или осознанно толкает Кремль к окончательной потере репутации в ООН. Это равносильно осуждать любые спецоперации по нейтрализации преступников и недопущению новых международных преступлений.

Всему кремлевскому пулу не мешало бы ознакомиться с азами международного права и уяснить для себя, что Конвенция о запрещении химического оружия — это самостоятельная норма, дополняющая международное право, которая может быть реализована как с помощью Совбеза ООН, так и самостоятельно любым участником КХО, готовым взять на себя полную ответственность за свои действия. Россия не имела права на созыв обвинительного экстренного заседания Совета Безопасности ООН с формулировкой "агрессия в отношении США и ее союзников". Всё, на что имела право Россия — это потребовать от США и ее союзников обосновать применение военной силы и предоставления доказательств самого факта применения режимом Асада химического оружия.

Россия снова решила пройтись по лезвию бритвы, и если США и ее союзники докажут необходимость и правомерность своей военной спецоперации, тогда может стать вопрос о злоупотреблении Россией своего исключительно права в Совбезе ООН при попытке сокрытия тяжкого международного преступления режимом Асада. Это достаточный повод для лишения России преференций в ООН и приостановки ее членства в Совете Безопасности ООН на период созыва внеочередной Ассамблеи ООН по этому поводу.