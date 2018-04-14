Россия сдает позиции: в Украине назвали настоящую цель атаки в Сирии

Спецоперация НАТО в Сирии продемонстрировала готовность наступить на публично заявленные интересы России, которая, несмотря на бравурные заявления, вынуждена принимать действия США.

Такое мнение выразил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию вокруг ударов по сирийским объектам.

"Показательная спецоперация НАТО в Сирии действительно была показательной: сугубо политическая демонстрация прежде всего для России. Демонстрировалось не только согласие союзников и доступная огневая мощь, но и готовность наступить на публично заявленные интересы России", – написал Голобуцкий.

По его словам, вышла интересная цепочка заявлений со стороны России, хотя в реальных условиях Кремль вынужден тихо "глотать" то, что делают США.

"Бравурное "мы будем перехватывать все американские ракеты и уничтожать носители" - "мы не перехватывали - эти ракеты падали вне зоны нашей ответственности" - "российскими военными перехвачены практически все запущенные "Томагавки". То есть, для внутреннего потребителя Кремль все так же формирует имидж "решительного и непобедимого Путина", а в реальных международных отношениях Кремль вынужден тихо глотать все, что ему скармливает США", – уточнил он.

Политэксперт также заявил, что с другой стороны никому не интересно, какими именно опилками набивают головы россиян русСМИ.

"Даже если напишут о разгромной победе над группировкой НАТО российских войск в Сирии - что от этого изменится? Как в том анекдоте: "Когда меня нет, можете меня даже побить". Россия в том числе под давлением санкций сдает экономические позиции по всему миру, освобождая рыночные ниши для США - это единственное, что реально интересует (президента США Дональда. – Ред.) Трампа", – отметил Голобуцкий.

Он также напомнил, что даже лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перестал рассчитывать на Россию и предложил Трампу свернуть ядерную программу КНДР в обмен на личную неприкосновенность на пожизненной должности и деньги.

"Для Асада (сирийский диктатор Башар. – Ред.) теперь окончательно должна стать очевидной "мощь и надежность" союзника. Переговоры зайдут на новый виток - уже с сугубо номинальным участием России. Которая, кстати, уже громко вопит о "фейковой хим.атаке", ставшей причиной ночной спецоперации США, Великобритании и Франции. Да, речь о той самой бочковой бомбе с зарином, ставшей причиной сотен жертв. Ну да у Лаврова это уже традиция такая - кричать о трупах "это актерская постановка для дискредитации России!" – резюмировал Голобуцкий.

Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. В результате минимум 150 человек погибли.

В ответ США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии. Все ракеты попали в цель.