#ДляГааги

Боинг рейса МН-17 был сбит российскими международными террористами и военными преступниками 17 июля 2014 года. Следствие окончено, материалы готовы к передаче в международный трибунал. Неотвратимость процесса очевидна.

Аннексия Крыма была произведена российскими международными террористами и военными преступниками в феврале-марте 2014 года – раньше, чем они сбили Боинг. Был развязан полномасштабный террор и совершены военные преступления на востоке Украины до сбитого Боинга и после него – в частности, вспомним кровавое месиво в Иловайске и Дебальцево.

В Боинге погибли 298 пассажиров и членов экипажа, включая 80 детей и 20 семей в полном составе. Их убили российские международные террористы и военные преступники.

Новости Путину не удастся избежать наказания

В Украине с 2014 года российские международные террористы и военные преступники убили более 10 тысяч человек, покалечили ещё больше, и сделали более 2 млн человек беженцами.

За Боинг российские международные террористы и военные преступники будут отвечать перед международным трибуналом.

А за остальное? Где международный трибунал, который инициировала и проводит Украина? Где обвинения? Где иски? Где всё это?

Международная следственная группа по Боингу завершила следствие, передаёт материалы в международный трибунал.

А Украина наматывает сопли на кулак.