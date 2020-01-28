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28 января • обновлено в 12:29
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Россия рассекретила тайный разговор Сталина и Черчилля: о чем речь

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Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1944 году якобы предлагал генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину разделить часть Европы на зоны советского и западного влияния.

Об этом рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает "РИА Новости". "В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации", — сказал он.

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Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин

Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин

Архивное фото

По его словам, в Югославии СССР отводилось 50% влияния, в Болгарии, которую на тот момент только освободили советские войска, — 75%.

Также Нарышкин пообещал обнародовать документ, доказывающий существование такого предложения британского премьера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
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Федоров Федор
Федоров Федор
Не стоило поднимать волну по переписыванию истории. В архивах есть много интересных документов про т.н "западные демократии". И они добились того, что их начнут обнародовать.
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