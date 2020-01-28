Россия рассекретила тайный разговор Сталина и Черчилля: о чем речь

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1944 году якобы предлагал генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину разделить часть Европы на зоны советского и западного влияния.

Об этом рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает "РИА Новости". "В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации", — сказал он.

Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин Архивное фото

По его словам, в Югославии СССР отводилось 50% влияния, в Болгарии, которую на тот момент только освободили советские войска, — 75%.

Также Нарышкин пообещал обнародовать документ, доказывающий существование такого предложения британского премьера.

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