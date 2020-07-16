Россия пытается украсть вакцину от COVID-19: США, Британия и Канада сделали заявление

Хакерская группа APT29 может действовать в составе российских спецслужб. 24tv.ua

США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса (COVID-19) путем санкционирования кибератак на медицинские организации и университеты.

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Как пишет Daily Mail со ссылкой на совместное заявление трех стран, в этих кибератаках принимает участие хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear.

Хакеры якобы выбирают своими мишенями фармацевтические и академические учреждения, но конкретные цели атак в заявлении не называются.

Руководители служб безопасности считают, что группа APT29 "почти наверняка" действует в составе российских спецслужб, и что Кремль дал зеленый свет этой деятельности.

Три страны называют целью российских атак кражу интеллектуальной собственности, чтобы Москва могла первой разработать коронавирусную вакцину или, по крайней мере, одновременно со США, Великобританией и Канадой.

"Атаки, которые совершаются против ученых и других лиц, выполняющих жизненно важную работу по борьбе с коронавирусом, являются подлыми", – заявил официальный представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Германия предложила ЕС новые санкции против России из-за хакеров.