Россия пытается похитить данные о вакцине от COVID-19, – МИД Британии

Спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от коронавируса (COVID-19) с целью дальнейшего получения прибыли.

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Как заявил в эфире Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Россия будет привлечена к ответственности за такие действия.

"В то время, когда мир объединяется, чтобы решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в подобной деятельности", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса путем санкционирования кибератак на медицинские организации и университеты.

В этих кибератаках принимает участие хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear, которая "почти наверняка" действует в составе российских спецслужб.

В Белом доме заявили, что США тесно сотрудничают с партнерами – Великобританией и Канадой – для обеспечения безопасности данных о разработках вакцины от COVID-19.