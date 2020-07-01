Россия просила Беларусь поделиться 95% власти: дипломат раскрыл подробности

В 2019 году Россия предлагала Беларуси отдать 95% своих полномочий на "наднациональный уровень".

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что в 2019 году Россия предлагала Беларуси отдать 95% своих полномочий на "наднациональный уровень".

Об этом сообщила “Белта”. По словам посла, передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах".

Он подчеркнул, что ни в России ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет.

"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется. Я даже не буду дальше эпитеты подбирать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", – сказал дипломат.

Он отметил, что в Европейском Союзе страны поделились лишь 18% своих властных полномочий. А в документе, предложенном Россией, он насчитал 95% наднациональных функций.

Говоря о введении общей валюты в Союзном государстве, посол подчеркнул, что, независимо от размеров экономик, в едином эмиссионном центре должно быть равноправие.

"Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом. Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны", – заключил Семашко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы в стране. Он пожалел, что Беларусь не ядерная держава.