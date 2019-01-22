Россия является привлекательной целью для ИГИЛ – Гозман

Деятельность террористической организации ИГИЛ вновь всплыла в новостях мировых СМИ: предотвращение возможного покушения на российского президента Владимира Путина в Сербии и взрыв жилого дома в Магнитогорске, именно к этими событиями приписали причастность исламских террористов. Впрочем, никаких серьезных доказательств вины ИГ в этих двух событиях пока не найдено.

Несмотря на это, россияне обеспокоены возрастающей террористической угрозой на территории РФ, а есть ли для этого предпосылки OBOZREVATEL обсудил с российским оппозиционным политиком в рамках еженедельной рубрики "Другая Россия" с Леонидом Гозманом.

– Взрыв в жилом доме российского Магнитогорска, который унес жизни 39 человек, ответственность за трагедию взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, но в СК РФ считают это неправдивой информацией, основной версией остается взрыв бытового газа. А вы к какой версии больше склоняетесь?

– То, что эти террористы, помимо того, что убивают людей, еще и постоянно врут, это не значит, что на этот раз это могли быть не они. Наши будут отбиваться от версии теракта, они не будут его признавать, даже если он произошел, потому что президенту уже доложили, что это был бытовой газ, и только поэтому Путин поехал в Магнитогорск. А если бы это был теракт, еще и неизвестно, кем организованный, он бы конечно туда не поехал. Теперь они будут стоять насмерть за версию взрыва бытового газа. Поэтому точно мы об этом никогда не узнаем.

Взрыв в жилом доме Магнитогорска

Но и то, и то плохо. Если это теракт, то это означает, что антитеррористическая работа ведется у нас ужасно. Если это бытовой газ, кроме жуткого износа сетей, это означает отсутствие контроля, потому что в России дикая коррупция. Я не знаю, как газовщики, но то, что пожарная инспекция у нас за деньги подписывает все документы, это точно.

Коррупция – это очень страшная вещь, ведь не просто кому-то дали украсть деньги из бюджета, а кому-то нет, это человеческие жизни.

– Почему множество граждан России склоняется к версии о теракте, может-таки есть какие-то предпосылки?

– Вы знаете, у меня, как и у основной части населения РФ, нет основания соглашаться с той или иной версией, мы этого вопроса не знаем. Каждый раз, когда в любой стране происходят теракты, выдвигаются разные версии.

Важно другое, чтобы не говорила наша власть, это все вызывает глобальное недоверие, в том числе и у людей, которые поддерживают Путина. Когда власть РФ говорит, что это не теракт, люди думают наоборот.

Вспомнить только историю с древними амфорами, которые Путин нашел в Таманском заливе. Вся страна тогда смеялась, но смеялась по-доброму, и даже через некоторое время в Кремле признали, что эти амфоры, тогда еще премьеру Путину, просто подложили.

А вот сейчас народ уже не верит ничему, и это, конечно, связано с Украиной, потому что идет постоянное повторение, что "это не мы", и "нас там нет", и "Боинг не мы", и "в Крыму войск нет". Отрицание очевидных фактов приучило людей – даже тех, кто поддерживает политику Кремля, даже тех, кто "крымнаш", а их по-прежнему большинство в стране, – к тому, что власть может врать. И поэтому наша страна оказалась в ситуации, когда крайне трудно использовать официальную информацию, как источник.

Леонид Гозман facebook.com/leonid.gozman

Вот подобная ситуация, Песков выступает и говорит, что нет, мы Курилы не отдаем и это только глупые слухи. В тоже время обсуждение передачи Курил продолжается. Казалось бы, когда в нормальной стране пресс-секретарь президента говорит, что это неправда, то все, точка, но у нас это не действует. Ну а что произошло в Магнитогорске, кто ж его знает, люди погибли ни за что, 39 человек, просто так.

Кроме того, что это стало огромной трагедией, важно и то, что у людей нет веры. Еще важно то, что очень долго пытались уменьшить число жертв. Это понятно, что число жертв идет на десятки, а они говорили три человека погибли, не хотели портить праздник, что, конечно, ужасно. И мне кажется, в стране должен быть объявлен национальный траур, слушайте, погибло 39 человек.

– На прошлой неделе ИГИЛ был замечен в еще одном скандале, в Сербии был задержан приверженец данной террористической группировки по подозрению в покушении на российского президента Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. А нет ли рисков того, что ИГ начинает рассматривать РФ, как место для проведения террористических атак, учитывая то, что Путин объявил им войну в Сирии?

– Думаю, что эти уроды совершают теракты там, где их можно совершать. У них конечно есть какие-то символические для них точки, прежде всего США, которые они ненавидят больше всего.

Но, видимо, в Штатах становится все тяжелее и тяжелее для этих бандитов, потому что спецслужбы там хорошо работают. А у нас больше бардака и коррупции, в этом смысле они конечно могут перемещаться к нам.

А что касается гипотетического покушения на Путина, я, честно говоря, в это совершенно не верю. У него совершенно безумная охрана, все перекрывается, в его сторону даже плюнуть невозможно, а не то, что стрелять. И какой-то деятель с винтовкой готовит покушение? Мне кажется, что это не серьезно.

Но от этой ситуации есть люди, которые однозначно выиграют, например, Федеральная служба охраны. Потому что, если они убедят президента в том, что действительно была попытка покушения, это для них обернется дополнительным финансированием и возможностями. Они выигрывают даже, если убедят не президента, а общество, потому власти будет выгодно показать, мол, наш лидер такой великий, что его хотят убить плохие люди, а значит, мы должны все сплотится. По крайней мере не возмущаться, когда полгорода перекрывают, когда он едет.

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич

Может быть это было выгодно сербским спецслужбам. Но все равно, эта информация абсолютно не убеждает меня в том, что была попытка покушения.

– Вы предполагаете возможность активизации ИГИЛ на территории РФ?

– Понятно, что Россия символически находится в числе привлекательных для этих бандитов целей, хотя бы потому что действительно Путин объявил им войну, наши самолеты бомбят их в Сирии, так что мы, на виду с США и Западной Европой, тоже под угрозой.

Но они не смогут разрушить российское государство, у них нет потенциала для серьезного воздействия на РФ, так же, как и на Америку.

– Речь не идет о возможностях ИГИЛ уничтожить Российскую Федерацию, а о том, что из-за политики Кремля российские граждане могут стать жертвами терактов со стороны террористической организации.

– Если смогут, то будут. Но у нас это сложнее, чем в Западной Европе, там огромные общины выходцев тех стран, из которых выходят эти террористы. В частности, эти люди имеют паспорта европейских стран, часть из них родились в этих странах, и определить их просто невозможно.

У нас же в этом смысле ситуация более спокойная, беженцев у нас мало, а которые есть, то не из тех стран. Наши спецслужбы, с одной стороны, в чем-то хуже работают, чем западные, но они настолько не ограничены правилами, процедурами, разрешениями и прочим: ту же прослушку в нас организовать легче, чем в Европе.

Они могут пытаться, но вряд ли достигнут такого уровня разрушений, как в Западной Европе, потому что там их можно рекрутировать прямо в родном городе.

– Внутри РФ есть народы, которые могли бы помочь террористам ИГИЛ в совершении терактов? Например, чеченцы?

– Сейчас уже время прошло, но был период, когда потерявшие в Чечне мужей и детей женщины вступали в ряды радикалов и становились террористами. Но это были реальные жертвы нашей политики, которые хотели реально мстить. Сейчас уже прошло 10 лет после последних активных боевых действий в Чечне, любые раны затягиваются, и я думаю, что у них сейчас меньше помощников, чем было.

На невысоком уровне террористы могут подкупить конкретных полицейских, или еще кого-то. Но какого-то лидера из нашей государственной системы, в это я не верю.

У отдельных чеченских структур или людей могут быть связи с ними, в Чечне есть исламистская ориентированная часть общества, которая стоит в оппозиции к Рамзану Кадырову, и кто-то из них склонен к таким радикальным действиям.

Если в Чечне и есть люди, которые гипотетически могли бы в эту сторону двигаться, они же помимо прочего, являются противники Кадырова. И Рамзан нацелен их уничтожать, что по мере возможности и делает. Глава Чечни, даже если он поссорится с нашим Федеральным центром, а я не верю в его искреннюю преданность Путину, будет стараться позиционировать себя, как такой умеренный исламский лидер, а не как радикальный исламист, потому что в этом случае ему ничего не светит.

Рамзан Кадыров БелТа/ТАСС

Может быть отдельные жители могут и помогать ИГИЛ, но Чечня в целом, думаю, что нет.

– В ночь на 2 января пираты напали на судно у берегов Бенина, на котором находились граждане РФ, шестерых из них похитили. В своих заявлениях вы отметили, что от МИД РФ долгое время не было абсолютно никаких заявлений по поводу этого инцидента, хотя в нормальной стране должны были молниеносно отреагировать на захват своих граждан.

– Знаете, в Бенине произошла как раз та ситуация, когда нужно использовать вооруженные силы. Это тот случай, когда я, как гражданин страны, при всем скептическом отношении к политике руководства, приветствовал бы определенные действия в этом направлении.

Смотрите, там пираты, какие-то африканские бандиты с мачете и автоматом "Калашникова" захватили торговое судно, ограбили и увезли с собой 6 граждан РФ. Мне кажется, что реакция нормальной страны должна состоять в двух вещах: во-первых, к этому должно быть приковано внимание всей страны, это ежедневно должно освещаться во всех СМИ, а у нас тишина.

А во-вторых, должно быть действие, наш флот должен двигаться в сторону Бенина, наш президент должен обратиться к нации и сказать: "Братья и сестры, мы этим занимаемся, и если какие-то негодяи осмелятся что-то сделать с нашими людьми, то мы там все к чертовой матери разнесем, суверенная это страна или нет. Мы их предупреждаем, что на вашей территории бандиты, захватившие наших людей, не отдадите – пеняйте на себя", – это нормальная позиция. И мне бы хотелось, чтобы моя страна занимала такую позицию, когда речь идет о безопасности, жизни и достоинстве наших граждан.

Вооруженные силы нужны для защиты людей прежде всего, потому что люди – это и есть страна. Этого не случилось, этого нет. Я не исключаю, что есть какие-то тайные переговоры, но никаких действий со стороны вооруженных сил страны не проводится. Почему? Думаю потому, что этих вооруженных сил нет. Есть чем бомбить Сирию, но тут же я хочу напомнить, что у наших противников в Сирии, даже террористов ИГИЛа, нет авиации, и в сирийском небе мы себя чувствуем в полной безопасности. Вот для этого силы есть.

Кидать "отпускников" и "ихтамнетов" на Донбасс и скрывать потери – есть, для парадов – есть, а вот чтобы защитить своих, то этой армии нет. Это сильная демонстрация слабости. Это ужасно и унизительно, а они говорят, что мы великая страна. Великая страна иначе реагирует на такие действие.

И нужно сказать, что некоторое время назад была нормальная реакция со стороны РФ, когда сомалийские пираты захватили наше судно. Туда подошли наши корабли, как-то договорились с пиратами, чтобы ушли с судна, а взамен обещали их не трогать. Они уплыли на лодках, а после в официальных сообщениях было сказано, что эти лодки затонули и все погибли. И всем было понятно почему – дали из пулеметов и все. И мне кажется, простите за жесткость и не толерантность, – это было правильно, пиратов вообще вешали на реях.

А в этой ситуации наши ничего подобного не делают, то ли они стали слабее, то ли еще что-то, но они совершенно неэффективны. Бенин и Нигерия коррумпированы не меньше чем Россия, можно же подкупить местных чиновников, чтобы узнать, где база этих бандитов на берегу. Они пришли на катере, значит увезли этих пленников на берег, ну не может же быть, чтобы в Бенине или Нигерии никто этого не знал.

С другой стороны, чтобы подкупить нужен какой-то профессионализм, а его отсутствие продемонстрировали те же "солсберские" туристы. Черт его знает: или у РФ нет разведки или они могут только взятки брать, а давать не умеют.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.