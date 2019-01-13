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Россия привезет новых шпионов: экс-сотрудник СБУ указал на угрозу Великобритании

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Высылка дипломатов РФ из Британии не решила проблемы российского агентурного влияния. Денежные ресурсы Кремля позволяют ему восстановить разведывательную сеть в Англии.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что все высланные россияне не боялись шпионить, прикрываясь дипломатическим иммунитетом.

"У них не было никакой опасности попасть в тюрьму. Их вышлют из страны – и все. Но ведь на их место приедут новые сотрудники", – пояснил Ступак.

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По его словам, в следующем году дело Скрипалей начнет понемногу затихать. Тогда понадобится плавное восстановление дипломатических отношений и Россия, даже не меняя легенды прикрытия, заведет в Великобританию своих новых разведчиков.

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История скандала:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОтравление Скрипаля
Персона
Иван Ступак
Место
Великобритания
Теги
РоссияКонфликт войнаФСБ
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
ух и уиный экс,аж страшко..
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Проходил мимо
Проходил мимо
"экс-сотрудник СБУ Иван Ступак" первая буква в его фамилии явно лишняя)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Если в СБУ все такие,то понятно,почему стpана в гавне.
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