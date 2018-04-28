Россия присвоила еще один остров: Путин пообещал удержать

У России заявили о том, что она якобы приросла новым островом в заливе у ледника Визе в Арктике.
Такое открытие приписали школьникам, которые на протяжении нескольких лет вели наблюдение за изменениями климата и отслеживали таяние ледников, пишут "Известия".
Об увеличении территории России юные исследователи уже даже рассказали президенту России Владимиру Путину на заседании попечительского совета РГО в Санкт-Петербурге.
Правда, отмечается, что официально признать данное открытие сейчас не представляется возможным из-за отсутствия системы регистрации новых островов.
Владимир Путин заявил, что если члены попечительского совета не будут возражать против такого открытия, то "придется пойти навстречу первооткрывателям".
Как сообщал "Обозреватель", ученые в архипелаге Тонга, к юго-востоку от Фиджи обнаружили новый вулканический остров.
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