Россия приступила к масштабной переброске военной техники в Сирию

Россия перебрасывает свою военную технику на базу в сирийском Тартусе.

Согласно данным Telegram-канала Directorate 4, сухогруз "Сирийского экспресса" "Александр Ткаченко" прошел пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море.

"На борту "Александра Ткаченко", помимо грузовиков Урал-4320 и Камаз-5350, находится патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Этот быстроходный катер предназначен для патрулирования прибрежной зоны. Несколько катеров этого типа несут службу в составе Черноморского флота в Крыму. Также на борту замечены буксирно-моторные катеры из состава понтонно-мостового парка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме сухогруза в составе "экспресса" идет большой десантный корабль "Николай Фильченков" проекта 1171. На его борту находится БТР-82А, несколько бронеавтомобилей "Тигр" и грузовики Урал-4320.

"При этом надо учитывать то, что большая часть техники и оборудования находится во внутренних отсеках кораблей. За последнее время это самый внушительный по качественному составу "Сирийский экспресс", корабли которого попадают в объективы снимающих пролив Босфор энтузиастов. Можно ожидать, что переброска современных образцов вооружений (как “Раптор”, БТР-82А и “Тигр”) продолжится в ближайшее время на фоне обострения международной обстановки из-за ситуации в Сирии", – резюмировал Directorate 4.

Как сообщал "Обозреватель", 12 апреля появились данные со спутника, что с военной базы в Тартусе отправились боевые корабли РФ. В Госдуме это пояснили обычной мерой.