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Россия приготовила гиперзвуковые ракеты к удару — разведка США

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Российская Федерация перебросила около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал" на полигон и готова начать их испытания.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на разведку США. Ракету испытывали уже не менее трех раз. Так в июле Кремль успешно испытал оружие против цели, находящейся на расстоянии около 500 миль.

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"Это говорит, что они хотят разрабатывать это оружие в будущем. Россияне решили, что их устраивает программа разработки гиперзвуковых ракет и теперь намерены усовершенствовать оружие путем испытаний", — сказал источник в разведке.

Также стало известно, что Россия ведет работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Ракета "Кинжал"

Ракета "Кинжал"

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия похвасталась запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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Место
Россия
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