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"Россия права не имеет!" Генсек НАТО высказался о членстве Украины

4.6т Читать материал на украинском

Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, но в Альянсе поддерживают стремления Киева.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ в интервью канадскому изданию The Chronicle Herald. "Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", – подчеркнул он.

Столтенберґ заверил, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

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"Конечно, Украине сейчас нужно сосредотачитсься на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж рассказал, кто и как вредит сближению Украины и НАТО.

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Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо МАНДАйнутое бидло, в нате вы нужны так же, как зайцу стоп сигнал в лесу! Таких рукожопых строителей второй Франции и любителей котлов хватает и без вас.
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Весь мир с нами! Сталтенберг знает, что мы существуем! Мы великая нация!
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Golan Sim
Golan Sim
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Golan Sim, Ну почему же они нехорошие?)))))))
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