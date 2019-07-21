"Россия права не имеет!" Генсек НАТО высказался о членстве Украины

Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, но в Альянсе поддерживают стремления Киева.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ в интервью канадскому изданию The Chronicle Herald. "Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", – подчеркнул он.

Столтенберґ заверил, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

Украина и НАТО KP.UA

"Конечно, Украине сейчас нужно сосредотачитсься на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж рассказал, кто и как вредит сближению Украины и НАТО.

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