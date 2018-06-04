Россия потеряет Петербург и Омск: в Госдуме занервничали из-за сценария Эстонии

Член комитета нелегитимной Государственной думы по международным делам Антон Морозов обвинил Эстонию в "черной неблагодарности".

Таким образом он прокомментировал заявление экс-президента государства Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в числе которых Санкт-Петербург и Омск, в случае атаки. Соответствующее заявление Морозов сделал для RT.

"Никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России, и тем более подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение. Что касается возможной агрессии России против прибалтийских государств — этого никогда не было. Мы их защищали, освободили от фашизма в свое время", – сказал он.

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Морозов назвал Россию "благодетелем", которая якобы помогала развиваться промышленности и вложила много денег в советские времена.

"Подобные высказывания безответственны и свидетельствуют о черной неблагодарности отдельных эстонских политиков", — резюмировал Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президент Эстонии напомнил, что в военном смысле Россия не опасна для страны, именно потому ведет информационную компанию.