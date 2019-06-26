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Россия потерпела громкое поражение в ПАСЕ: что произошло

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В Парламентской ассамблеи Совета Европы провалили голосование за избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ.

Кандидат не набрал нужного количества голосов, передает "Европравда".

Сообщается, что голосование по Слуцкому прошло вчера, 25 июня бюллетенями на закрытом голосовании, но результаты объявили сегодня. Отметим, что россиянин находится под санкциями Евросоюза и его кандидатура рассматривалась отдельно.

Для голосования делегаты взяли 198 бюллетеней, "за" проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо абсолютное большинство голосов от зарегистрированных - 158.

Добавим, что сегодня пройдет вторая попытка избрать Слуцкого. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата.

Напомним, что украинская делегация оспорила возможность назначение Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ.

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Персона
Леонид Слуцкий (депутат)
Тег
ПАСЕ
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Нет, всё таки гады, казалось бы за всё уплачено... Это что же всех 158 человек подкупать! И это за должность в ПАСЕ, в организации, о которой Россия уже несколько лет говорит, что они ничего не значат, что россиянам на них .... Тогда для того, чтобы санкции снять пенсионный возраст в России лет до 90 поднимать придётся?!
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Понч Какес
Понч Какес
ипать-колотить... Заголовки в этой помойке пишет какой-то конченный йододефицитный олень )))
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CARGO 100
CARGO 100
Не тот заголовок !!! Должно быть: Украина одержала громкую победу в ПАСЕ, Путин в истерике, Слуцкий в обмороке ...
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