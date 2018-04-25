Россия потерпела фиаско с вооружением в еще одной стране: в чем суть

На фоне выхода Индии из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, появилась информация о том, что в Сирии эти истребители также не сработали.

Данное заявление было сделано на страницах американского издания The Drive, передает "Лента.ру". Журналист Джозеф Тревитик объяснил суть проблемы.

Так, по его словам, побывавшие в Сирии в течение менее двух недель два Су-57 "вряд ли могли бы совершить какие-либо полезные миссии", а "прогресс России в плане Су-57 идет очень медленно", в результате чего "нет никакой гарантии, что самолеты получат желаемые функции".

Су-57 vistanews.ru

Все дело в том, отмечает эксперт, что у этих машин есть два главных недостатка, которые, собственно, отпугнули и Индию в том числе. Это - двигатель первого поколения АЛ-41Ф-1 и плохая скрытность.

Подчеркивается, что показательным моментом также является и то, что Россия в течение последних лет откладывала серийное производство Су-57.

"Для россиян потеря Индии в качестве партнера может обернуться еще большими проблемами. Без дополнительных средств от индийцев, необходимых для помощи программе Су-57, Кремлю, возможно, придется еще больше сократить свои планы на самолет", — сказано в статье.

Что известно о Су-57

Это - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). До августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50.

Большая часть информации о Су-57 является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характеристики самолета.

По размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжелых истребителей. Самолет, по утверждению россиян, малозаметен (в том числе благодаря комбинации Стелс-технологий и средств РЭБ), обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой, многофункционален.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим в Сирии несколько истребителей Су-57, исходя из желания испытать машины в условиях, приближенных к боевым.

Эксперты уже тогда выражали беспокойство, указывая, что Россия идет на опасный эксперимент, и при этом посылает на смерть своих пилотов.