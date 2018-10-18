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Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN

19.7тЧитать материал на украинском

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия модернизирует 4 военных бункера для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

Как пишет CNN, ранее в этом году появились аэрофотоснимки, на которых было видно, что РФ значительно модернизировала подобный объект в Калининграде. Теперь спутниковые снимки, сделанные между 19 июля и 1 октября, и анализ от компании ImageSat International, коммерческой спутниковой фирмы, подтверждают, что работы ведутся сразу на четырех базах в регионе.

В частности, эксперты разглядели 40 новых бункеров на стадии строительства, вблизи Приморска, второго по величине российского порта на Балтийском море.

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Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN
Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN

Новые бункеры возводятся рядом со старыми, меньшими строениями. Снимки от 18 июля показывают, что бункеры строятся; через 10 недель бункеры выглядят готовыми.

Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN

Также речь идет о Чкаловской авиабазе, на север от Калининграда. На фото можно увидеть новую железную дорогу и установку, которая позволит самолетам приземляться в плохую погоду.

Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN

Последний набор фото свидетельствует об обновлении базы 152-й ракетной бригады ВС РФ в Черняховске.

Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN

В феврале база получила оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", способные нести ядерный заряд. Пентагон назвал это "самым серьезным шагом, который мы видели" с точки зрения российской милитаризации Балтии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились доказательства того, что Россия восстановила ядерную базу в Крыму.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Северг Олег
Северг Олег
Опачки ! Не ждали ? Сюрпрайз мазафака ахахаха
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Doc I
Doc I
Северг Олег, Они жали и не спроста строят ПРО.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А что, не нужно модернизировать, чтобы как у хохлов все под открытым небом и горело каждый год ?
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1 из 2 ответов | показать все
Doc I
Doc I
Трубицын Александр, Да ты что. Такие дебилы как ты строили?* Ты ж даун и ничего в технике не понимаешь. И скажи мне даун - а почему сейчас в РАшке русские сами ничего сложнее телеги сделать не могут
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Вадимов Вадим
Вадимов Вадим
Х..я, ребята. Все идет нормально. Чем больше ракет рашка наклепает - тем быстрее наступит ее ПИПЕЦ. Я ЗА!!!!! Больше и РАЗНЫХ!!!!! Работа в три смены и поголовное соцсоревнование!!!!
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