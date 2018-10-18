Россия разместила ядерные объекты под носом у НАТО - CNN

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия модернизирует 4 военных бункера для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

Как пишет CNN, ранее в этом году появились аэрофотоснимки, на которых было видно, что РФ значительно модернизировала подобный объект в Калининграде. Теперь спутниковые снимки, сделанные между 19 июля и 1 октября, и анализ от компании ImageSat International, коммерческой спутниковой фирмы, подтверждают, что работы ведутся сразу на четырех базах в регионе.

В частности, эксперты разглядели 40 новых бункеров на стадии строительства, вблизи Приморска, второго по величине российского порта на Балтийском море.

Новые бункеры возводятся рядом со старыми, меньшими строениями. Снимки от 18 июля показывают, что бункеры строятся; через 10 недель бункеры выглядят готовыми.

Также речь идет о Чкаловской авиабазе, на север от Калининграда. На фото можно увидеть новую железную дорогу и установку, которая позволит самолетам приземляться в плохую погоду.

Последний набор фото свидетельствует об обновлении базы 152-й ракетной бригады ВС РФ в Черняховске.

В феврале база получила оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", способные нести ядерный заряд. Пентагон назвал это "самым серьезным шагом, который мы видели" с точки зрения российской милитаризации Балтии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились доказательства того, что Россия восстановила ядерную базу в Крыму.