Россия построила новую ракету, которой хвастался Путин: что известно

В России в концерне "Калашников" анонсировали начало испытаний гиперзвуковой ракеты-мишени "Гвоздика", которой ранее перед всем миром хвастался президент страны Владимир Путин.

Так, сейчас специалисты концерна работают над созданием опытного образца. "Специалисты НПО "Молния" и концерна "Калашников" работают над созданием ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика". Она позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия", — рассказал представитель концерна, передает "РИА Новости".

По его словам, предварительные испытания ракеты-мишени планируется провести уже осенью текущего года.

MilitaryArms.ru

На НПО "Молния" ранее подтвердили, что ведут опытно-конструкторские работы по созданию этой ракеты. Существующие мишени "Стриж" подходят к концу в войсках, а новая ракета-мишень позволит имитировать перспективные средства воздушной атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в СМИ просочилась информация о том, что Российская Федерация перебросила около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал" на полигон и готова начать их испытания.

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