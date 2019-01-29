Россия пошла на секретную сделку с Северной Кореей: в чем суть

Россия тайно предложила Северной Корее построить атомную электростанцию в обмен на демонтаж ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник в правительстве США. Переговоры, по данным разведки, состоялись прошлой осенью.

Отмечается, что в рамках сделки Москва будет эксплуатировать АЭС и возвращать обратно в Россию все побочные продукты и отходы, уменьшая риск того, что Северная Корея использует электростанцию ​​для создания ядерного оружия.

Лавров и Ким Чен Ын Комсомольская правда

Корейцы же, в свою очередь, будут обеспечены энергией. Источники отметили, что США и Китай не одобрят такое соглашение, поскольку оно позволит России закрепиться на Корейском полуострове.

"Российское предложение, о котором чиновники разведки узнали в конце 2018 года, знаменует собой новую попытку Москвы вмешаться в ядерные переговоры с высокими ставками, поскольку она вновь превращается в цепь геополитических вспышек от Ближнего Востока до Южной Азии и Латинской Америки", – прокомментировал источник в правительстве США.

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При этом, эксперты заявили, что идея заимствована из первоначального проекта несостоявшегося соглашения 1994 года между Северной Кореей и администрацией американского президента Билла Клинтона, известного как Рамочная договоренность,направленная ​​на удовлетворение энергетических потребностей Северной Кореи.

Как сообщал, ранее КНДР отбросила все предложения США касательно процесса денуклеаризации. Новый этап в переговорах Трампа и Ким Чен Ына назначен на февраль 2019 года.

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