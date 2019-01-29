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Россия пошла на секретную сделку с Северной Кореей: в чем суть

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Россия тайно предложила Северной Корее построить атомную электростанцию в обмен на демонтаж ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник в правительстве США. Переговоры, по данным разведки, состоялись прошлой осенью.

Отмечается, что в рамках сделки Москва будет эксплуатировать АЭС и возвращать обратно в Россию все побочные продукты и отходы, уменьшая риск того, что Северная Корея использует электростанцию ​​для создания ядерного оружия.

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Лавров и Ким Чен Ын

Лавров и Ким Чен Ын

Комсомольская правда

Корейцы же, в свою очередь, будут обеспечены энергией. Источники отметили, что США и Китай не одобрят такое соглашение, поскольку оно позволит России закрепиться на Корейском полуострове.

"Российское предложение, о котором чиновники разведки узнали в конце 2018 года, знаменует собой новую попытку Москвы вмешаться в ядерные переговоры с высокими ставками, поскольку она вновь превращается в цепь геополитических вспышек от Ближнего Востока до Южной Азии и Латинской Америки", – прокомментировал источник в правительстве США.

КНДР должна будет отказаться от ядерного оружия

КНДР должна будет отказаться от ядерного оружия

365info.kz

При этом, эксперты заявили, что идея заимствована из первоначального проекта несостоявшегося соглашения 1994 года между Северной Кореей и администрацией американского президента Билла Клинтона, известного как Рамочная договоренность,направленная ​​на удовлетворение энергетических потребностей Северной Кореи.

Как сообщал, ранее КНДР отбросила все предложения США касательно процесса денуклеаризации. Новый этап в переговорах Трампа и Ким Чен Ына назначен на февраль 2019 года.

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Место
Северная Корея
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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