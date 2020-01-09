Россия пошла на новый договор с Ираком о поставках С-300

Власти Ирака возобновили переговоры с РФ о покупке российских зенитных комплексов С-300.

Со своей стороны Багдад ожидает ответную реакцию на такое обсуждение от Вашингтона. Об этом сообщил глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида, передают "РИА Новости".

"Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно. Несколько месяцев назад, после атак на базы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях, возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", – заявил чиновник.

Россия возобновила переговоры с Ираком о поставках С-300

Он признался, что не знает, на каком этапе сделки сейчас находятся стороны переговоров. При этом подчеркнул, что на их возобновление было получено разрешение высшего руководства Ирака.

"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", – добавил Рид.

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия решила вывести с территории Ирака своих солдат, которые служили в этой стране. Всех шестерых военнослужащих передислоцировали в соседний Кувейт.

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