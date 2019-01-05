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Россия попала в новый скандал: Чехия подготовила мощный удар по Москве

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Чехия из-за подозрений в шпионаже пригрозила России резким сокращением штата посольства РФ в Праге.

Чешская контрразведка заявила, что в 2016 и 2017 годах Россия совершала кибератаки на правительственные структуры и воровала персональные данные чиновников, пишет немецкое издание Bild.

"В результате этого российскому посольству в Чехии, вероятно, придется радикально сократить персонал", — отметили в СМИ.

Новости
''Шпионский'' скандал с Россией и США получил новый поворот

По информации собственных источников СМИ, решение о выдворении дипломатов РФ из Праги может быть принято уже в январе на заседании кабинета министров.

Посольство России в Чехии

Посольство России в Чехии

iloveprg.ru

Контрразведка Чехии утверждает, что российские дипломатические учреждения имеют большое количество сотрудников, в особенности так называемого обслуживающего персонала. На деле же эти люди могут быть сотрудниками российских спецслужб.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году Россия неоднократно оказывалась в эпицентре шпионских скандалов со странами Запада.

  • В апреле 2018 года Нидерланды выслали из страны четырех россиян, планировавших совершить кибератаку на организацию, связанную с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

  • Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе во взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

  • В декабре Служба безопасности и информации Чехии заявила, что за кибератаками на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году стоят разведывательные службы России.

Место
Чехия
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CARGO 100
CARGO 100
Меркель сколько лет ЦРУ прослушивало, да и не только её и хоть бы шо ... А тут ... Какие персональные данные? Кому они нужны? Вы шо, великая стратегическая держава с пивной бочкой?
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