Россия попала в новый скандал: Чехия подготовила мощный удар по Москве

Чехия из-за подозрений в шпионаже пригрозила России резким сокращением штата посольства РФ в Праге.
Чешская контрразведка заявила, что в 2016 и 2017 годах Россия совершала кибератаки на правительственные структуры и воровала персональные данные чиновников, пишет немецкое издание Bild.
"В результате этого российскому посольству в Чехии, вероятно, придется радикально сократить персонал", — отметили в СМИ.
По информации собственных источников СМИ, решение о выдворении дипломатов РФ из Праги может быть принято уже в январе на заседании кабинета министров.
Посольство России в Чехии
iloveprg.ru
Контрразведка Чехии утверждает, что российские дипломатические учреждения имеют большое количество сотрудников, в особенности так называемого обслуживающего персонала. На деле же эти люди могут быть сотрудниками российских спецслужб.
Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году Россия неоднократно оказывалась в эпицентре шпионских скандалов со странами Запада.
В апреле 2018 года Нидерланды выслали из страны четырех россиян, планировавших совершить кибератаку на организацию, связанную с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе во взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства.
В декабре Служба безопасности и информации Чехии заявила, что за кибератаками на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году стоят разведывательные службы России.