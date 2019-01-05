Россия попала в новый скандал: Чехия подготовила мощный удар по Москве

Чехия из-за подозрений в шпионаже пригрозила России резким сокращением штата посольства РФ в Праге.

Чешская контрразведка заявила, что в 2016 и 2017 годах Россия совершала кибератаки на правительственные структуры и воровала персональные данные чиновников, пишет немецкое издание Bild.

"В результате этого российскому посольству в Чехии, вероятно, придется радикально сократить персонал", — отметили в СМИ.

По информации собственных источников СМИ, решение о выдворении дипломатов РФ из Праги может быть принято уже в январе на заседании кабинета министров.

Посольство России в Чехии iloveprg.ru

Контрразведка Чехии утверждает, что российские дипломатические учреждения имеют большое количество сотрудников, в особенности так называемого обслуживающего персонала. На деле же эти люди могут быть сотрудниками российских спецслужб.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году Россия неоднократно оказывалась в эпицентре шпионских скандалов со странами Запада.