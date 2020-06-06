Россия пообещала зеркальный ответ на высылку своих дипломатов из Чехии

Марина Погорилко Мир 23:57, 6.06.2020 Обновлено: 23:58, 6.06.2020

Москва намерена ответить на высылку российских дипломатов из Чехии зеркальными мерами.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подчеркнув, что решение Праги является "недружественным и неприличным" поступком.

"Это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, это будет все учтено в выстраивании курса в отношении этого государства", — сказала она.

Захарова заявила о зеркальном ответе Чехии на высылку дипломатов
РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата. Дипломатов выдворили из страны.

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