Россия пообещала зеркальный ответ на высылку своих дипломатов из Чехии

Москва намерена ответить на высылку российских дипломатов из Чехии зеркальными мерами.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подчеркнув, что решение Праги является "недружественным и неприличным" поступком.

"Это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, это будет все учтено в выстраивании курса в отношении этого государства", — сказала она.

Захарова заявила о зеркальном ответе Чехии на высылку дипломатов РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата. Дипломатов выдворили из страны.

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