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7 июня • обновлено в 00:41
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Россия пообещала зеркальный ответ на высылку своих дипломатов из Чехии

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Москва намерена ответить на высылку российских дипломатов из Чехии зеркальными мерами.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подчеркнув, что решение Праги является "недружественным и неприличным" поступком.

"Это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, это будет все учтено в выстраивании курса в отношении этого государства", — сказала она.

Захарова заявила о зеркальном ответе Чехии на высылку дипломатов

Захарова заявила о зеркальном ответе Чехии на высылку дипломатов

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата. Дипломатов выдворили из страны.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Мария Захарова
Место
Россия Москва
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