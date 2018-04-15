Россия пообещала США новые санкции

В России пообещали ответить на санкции Соединенных Штатов Америки.

Так, министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что они работают над ответными мерами на санкции США в сфере транспорта, передает РИА "Новости".

"Я не буду анонсировать, мы работаем над этим", — ответил он на вопрос, какие ответные экономические меры в отношении США может предпринять Россия в сфере транспорта.

Напомним, что в начале апреля министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Санкции Корреспондент.net

Россия, в свою очередь, заявила, что готовит ответные меры. В Госдуму внесли законопроект о санкциях против США. Под ограничения могут попасть атомная, авиастроительная и ракетно-двигательная отрасли. Депутаты также предложили ввести запрет на ввоз алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из США.

К слову, понедельник, 9 апреля, из-за санкций США стал "черным" для российского финансового рынка. По итогам торгов многие ликвидные акции потеряли в цене 12–20%. Еврооблигации российских эмитентов упали на 1–3%.

Как сообщал "Обозреватель", в России курс евро впервые с 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, а курс доллара – отметку в 64 рубля.