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Россия показала, как Израиль ''подставил'' Ил-20: опубликованы фото

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков представил данные с радаров зенитной ракетной системы С-400.

Он назвал кадры на брифинги доказательством того, что израильский F-16 спрятался за Ил-20 от сирийской ракеты, передает ТАСС.

"Технические возможности данного комплекса, и в частности разрешающая способность радиолокационных средств, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории", — сказал он.

По словам Конашенкова, истребители F-16 находились в зоне патрулирования, недалеко от российского самолета. С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200, которая "резко изменила направление полета и пошла на Ил-20". Попадание в российский самолет произошло в 22 часа 02 минуты 45 секунд.

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Конашенков добавил, что израильские истребители оставались в районе крушения Ил-20, а не улетели.

Россия показала, как Израиль ''подставил'' Ил-20: опубликованы фото

"Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них - в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета, все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", - отметил Конашенков.

Россия показала, как Израиль ''подставил'' Ил-20: опубликованы фото
Россия показала, как Израиль ''подставил'' Ил-20: опубликованы фото

Более того, представитель Минобороны РФ назвал ложными заявления израильтян о непричастности к катастрофе Ил-20.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - сказал он.

Россия показала, как Израиль ''подставил'' Ил-20: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выдвинули несколько версий возможного крушения. По одной из них, на борту случился "критический инцидент". Международные эксперты прогнозируют, что военная ошибка в Сирии может стоить и России, и Израилю ухудшения позиций в этой стране.

Президент Сирии Башар Асад снял с себя ответственность за крушение самолета, обвинив Израиль. 20 сентября Израиль передал России отчет о крушении. 23 сентября Минобороны РФ обвинило страну в нарушении договоренностей.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
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Саймон
Саймон
Очередной бред в исполнении попки- конашенков и анимации"Союзмультфильм".
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
У Израиля с Россией отношения не изменятся! Израиль как летал над Сирией, так и будет летать, как бомбил Хизбаллу, так и будет бомбить. Разница лишь в том, что на размещённых С-300 будут Российские операторы, а С-300 будут оснащены системой распознования свой-чужой. И ещё. Шойгу сказал, что Израилю смерть 15 россиян будет "дорог стоить". Я думаю, Израиль заплатит семьям погибших
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Michael Kuksov, а-а, так вот где собаки покопали! Ватники насрали под собственной дверью, а евреев заставляют убирать и извиняться. Мойша, а тебя в самом Израиле слышат? Ты скажи это громче и, главное, беги быстрее. Чтоб обрезание по горло не сделали.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
свежие новости из Израиля- ЦАХАЛ пообещал отомстить за сбитый асадовцами расейский ил 20 и полностью уничтожить систему ПВО сирийского диктатора)))
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