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Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что на Донбассе наблюдается рекордное за последнее время количество обстрелов, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным военным действиям со стороны России.

При этом он возлагает полную ответственность за обострение ситуации на террористов, передает BBC News Украина.

"Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, при этом обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения", - подчеркнул он.

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Кроме того, по словам Турчинова, украинская разведка наблюдает "активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к украинско-российской границе".

"Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ", - считает секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, после взятия под контроль украинскими военными поселка Чигари у террористов "ДНР" началась паника. Они устроили выброс дезинформации о потерях с украинской стороны.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеЧМ-2018
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
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Tinin Alex
Tinin Alex
Если вдруг рогули рыпнутся со своими луками и стрелами на ДНР то начнется Операция по принуждению Украины к миру..... Спросите у Саакашвили как это делается.....Всего 2 дня и разхераченая военная инфраструктура флот и аэродромы и нытьё грузин с плакатами у границы. Проходили -знаем. С Рогулями легче -ни аэродромов ни флота... Даю 1 день... С кем поспорить?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Tinin Alex, я не понял, кто тебе, малолетнему имбициллу, без разрешения родителей, вякать здесь позволил?
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Донцов Олег
Донцов Олег
Что бы было всем понятно. Руске армия самая сцыкливая армия на шарике. То что у них в разы больше орков, это да. Но и они ложатся 5 слоем.
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Ivanova Svetlana
Ivanova Svetlana
Донцов Олег, легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым...
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Tinin Alex
Tinin Alex
Донцов Олег, Судя по коменту рогули самая тупая в мире нация да ещё и самая нищая.... Иди клубнику собирай упырь))))) Ноющим и клянчиющим бомжам слово не давали)))
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Tinin Alex
Tinin Alex
так завтра и пойдём.. Берегитесь Рогули!! Турчинов каждый день то парад в севастополе проводит то на Москву идёт...))) Нашел 30 миллионов идиотов и доит их исправно. По 1.5 % налог на войну)))
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