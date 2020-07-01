Россия подняла в воздух истребители из-за разведчика НАТО над Крымом

В среду, 1 июля, Россия подняла в воздух свои истребители Су-27 из-за появления американского самолета-разведчика над Черным морем.

В стране-агрессоре заявили, что воздушное судно якобы приблизилось к ее "границам". Вероятнее всего, самолет армии США заметили возле временного оккупированного Крыма. Об инциденте сообщило РИА Новости, ссылаясь на информацию Южного военного округа РФ.

Согласно сообщению, истребители морской авиации Черноморского флота России вылетали на перехват американского самолета-разведчика. Кроме того, дежурные силы ПВО страны-оккупанта непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля.

"Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от "государственной границы" России", – заявили в Южном военном округе РФ.

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