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21 января • обновлено в 11:33
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Россия подняла в небо над Крымом военные вертолеты: в чем дело

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Россия провела в небе над аннексированным Крымом военные учения при участии экипажов более 10 вертолетов.

Как сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота России, были задействованы воздушные судна армейской авиации Южного военного округа Минобороны России.

Там они якобы учились "прикрывать стратегические объекты", которые расположены на полуострове.

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Россия подняла в небо над Крымом военные вертолеты

Россия подняла в небо над Крымом военные вертолеты

Иллюстрация

"Также вертолетчики отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолетов, выполняющих условное десантирование подразделений. Всего в тренировке задействовали более десяти вертолетов", – рассказали оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января текущего года президент РФ Владимир Путин ездил в оккупированный Крым, чтобы понаблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Ку Алексей
Ку Алексей
чем мощно ответит Украина?
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Дякую, шо Крым-Россия!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
С удовольствием наблюдал наши учения во время поездок по Крыму. Это гарантия безопасности крымчан.
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