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Россия подло атаковала мирных жителей Сирии: есть множество погибших и раненых

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В субботу, 6 января, в Сирии в результате атаки самолетов правительственной армии страны и российской авиации погибли 17 мирных жителей в удерживаемой оппозицией Восточной Гуте.

Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle.

В результате авиаударов получили ранения еще 60 человек. Самые мощные удары были нанесены по району Хамория, где погибли 12 человек, включая двух детей.

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Руководитель центра мониторинга Рами Абдель Рахман сообщил, что сирийские и российские самолеты продолжают интенсивную бомбардировку Восточной Гуты, сосредоточившись на нескольких жилых районах.

Отмечается, что на этой неделе в Восточной Гуте от авиаударов погибли еще около 30 гражданских, а с конца декабря прошлого года количество жертв среди мирных жителей достигла почти ста человек.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Россия понесла крупнейшие потери в Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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