Россия подло атаковала мирных жителей Сирии: есть множество погибших и раненых

В субботу, 6 января, в Сирии в результате атаки самолетов правительственной армии страны и российской авиации погибли 17 мирных жителей в удерживаемой оппозицией Восточной Гуте.

Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle.

В результате авиаударов получили ранения еще 60 человек. Самые мощные удары были нанесены по району Хамория, где погибли 12 человек, включая двух детей.

Руководитель центра мониторинга Рами Абдель Рахман сообщил, что сирийские и российские самолеты продолжают интенсивную бомбардировку Восточной Гуты, сосредоточившись на нескольких жилых районах.

Отмечается, что на этой неделе в Восточной Гуте от авиаударов погибли еще около 30 гражданских, а с конца декабря прошлого года количество жертв среди мирных жителей достигла почти ста человек.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Россия понесла крупнейшие потери в Сирии.