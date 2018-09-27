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ПолитикаЭкономика

Россия давно почитает фашистов: историк привел доказательства

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Фашизм как национальная и политическая идея издавна присущ России в целом и русской культурной традиции в частности.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил историк и книгоиздатель Дмитрий Савченко. В качестве примера он предложил вспомнить период "серебряного века" российской поэзии и известного поэта-классика Николая Гумилева.

"У Гумилева есть поэзия, посвященная Габриеле д'Аннунцио, а это отец чернорубашечников. Называется "Ода д'Аннунцио". А д'Аннунцио был учителем и Маринетти, и Муссолини, и так далее", - уточнил Савченко.

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По словам историка, современные культурологи считают Гумилева выразителем фашистского стиля в русской поэзии. При этом сами россияне не отрицают, а наоборот - признают этот факт.

"Еще был кружок фашистский, в начале 20 века, Алексея Ганина. А с Лешей Ганиным как раз ведь дружил их любимый писатель Сережа Есенин!" - отметил Савченко.

Учитывая эти примеры, резюмировал историк, фашизм уже давно присутствует в российском дискурсе.

Ранее в эфире ObozTV генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки, эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин является "реинкарнацией" фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Савченко
Место
Россия
Объекты
РоссияУкраинаКонфликт
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Данный опус "историка"-хохловыблядка в очередной раз подтверждает лишь то, что укроинство это заболевание мозга.Гумилёв был расстрелян в 1921 году, а чернорубашечники и итальянский фашизм появились позже
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Этот историк забыл рассказать как рабы поляков - хохлы размножались 140 тыщ. лет назад еще до появления homosapiens
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