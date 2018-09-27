Россия давно почитает фашистов: историк привел доказательства

Фашизм как национальная и политическая идея издавна присущ России в целом и русской культурной традиции в частности.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил историк и книгоиздатель Дмитрий Савченко. В качестве примера он предложил вспомнить период "серебряного века" российской поэзии и известного поэта-классика Николая Гумилева.

"У Гумилева есть поэзия, посвященная Габриеле д'Аннунцио, а это отец чернорубашечников. Называется "Ода д'Аннунцио". А д'Аннунцио был учителем и Маринетти, и Муссолини, и так далее", - уточнил Савченко.

По словам историка, современные культурологи считают Гумилева выразителем фашистского стиля в русской поэзии. При этом сами россияне не отрицают, а наоборот - признают этот факт.

"Еще был кружок фашистский, в начале 20 века, Алексея Ганина. А с Лешей Ганиным как раз ведь дружил их любимый писатель Сережа Есенин!" - отметил Савченко.

Учитывая эти примеры, резюмировал историк, фашизм уже давно присутствует в российском дискурсе.

Ранее в эфире ObozTV генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки, эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин является "реинкарнацией" фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.