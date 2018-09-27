Россия давно почитает фашистов: историк привел доказательства

Фашизм как национальная и политическая идея издавна присущ России в целом и русской культурной традиции в частности.
Такое мнение в эфире ObozTV выразил историк и книгоиздатель Дмитрий Савченко. В качестве примера он предложил вспомнить период "серебряного века" российской поэзии и известного поэта-классика Николая Гумилева.
"У Гумилева есть поэзия, посвященная Габриеле д'Аннунцио, а это отец чернорубашечников. Называется "Ода д'Аннунцио". А д'Аннунцио был учителем и Маринетти, и Муссолини, и так далее", - уточнил Савченко.
По словам историка, современные культурологи считают Гумилева выразителем фашистского стиля в русской поэзии. При этом сами россияне не отрицают, а наоборот - признают этот факт.
"Еще был кружок фашистский, в начале 20 века, Алексея Ганина. А с Лешей Ганиным как раз ведь дружил их любимый писатель Сережа Есенин!" - отметил Савченко.
Учитывая эти примеры, резюмировал историк, фашизм уже давно присутствует в российском дискурсе.
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