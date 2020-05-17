Россия побила очередной антирекорд COVID-19: заражены около 300 тысяч

Россия вышла на второе место по количеству заболевших COVID-19 среди стран мира. Коронавирусом заражены около 300 тысяч человек.

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По состоянию на утро 17 мая в РФ заразились 281 752 человека, у 9 200 из них диагноз подтвердился за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Коронавирус в России

Больше всего новых случаев в Москве (+3855), Подмосковье (+907), Петербурге (+451), Нижегородской (+281) и Свердловской (+160) областях.

От коронавируса скончался 2 631 пациент, 94 – за последние сутки. Вылечить удалось 67 373 человек.

Несмотря на постоянный рост количества инфицированных, кривая зараженных падает.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в Италии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 153 человека, что является наименьшим показателем с начала карантина.

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