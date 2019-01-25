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Россия нагло ответила на жесткое требование ПАСЕ по Украине

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В России назвали требование ПАСЕ освободить украинских военных, которых после обстрела захватили у Керченского пролива, нелогичным.

"Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства", —заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель РИА Новости.

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Агрессия России в Азовском море: в ПАСЕ приняли историческое решение по Украине

Он обвинил Запад в предвзятом отношении к действиям России.

ПАСЕ

ПАСЕ

Facebook Владимир Арьев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 24 января, прошли дебаты относительно российской агрессии в Керченском проливе. По их окончанию члены делегаций приняли резолюцию относительно захваченных украинских моряков.

В частности, в резолюции закрепили призыв к России незамедлительно обеспечить свободный проход украинских кораблей в Керченский пролив.

Во время своих докладов на дебатах представители разных стран массово призывали поддержать Украину.

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Керченский проливПАСЕ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мы вчера на собрании жильцов дома, решили, что на Украине нужно освободить всех заключённых и закрыть тюрьмы. Вот решение ПАСЕ так же смешно во всех смыслах.
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