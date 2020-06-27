Россия платила талибам за убийство военных США, – NYT

Мир 11:15, 27.06.2020

Российская военная разведка тайно предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждения за убийства военных международной коалиции в Афганистане, включая США.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, информация о предлагаемых Россией наградах была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков.

По словам источников, российская разведка передавала талибам какие-то суммы.

Американская разведка доложила о полученных данных президенту США Дональду Трампу. В течение последних месяцев в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве.

Пока рассматривается широкий набор опций: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. В Белом доме пока не одобрили ни один из шагов.

В 2019 году в Афганистане были убиты 20 американцев, но в причастности к каким из них подозревают Россию, неизвестно.

Напомним, движение "Талибан" официально запрещено в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследовательский комитет Республиканской партии США представил в Конгресс доклад с предложениями признать Россию "страной – спонсором терроризма" и ввести новые санкции против компаний и отдельных лиц.

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