Россию заподозрили в подготовке госпереворота в Беларуси: что ждет Лукашенко

Попытки президента Беларуси Александра Лукашенко держаться нейтральной позиции между Украиной и Россией никак не помогут ему остаться при власти. Кремль уже нацелился на государственный переворот в Беларуси.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Валерий Кравченко. По его словам, РФ поставит Минск в те рамки, за пределы которых он уже никогда не выйдет.

"Это уже не тот мир, где можно было занимать нейтральную позицию. Здесь ты или с нами, или против нас. Особенно это касается россиян. И Беларусь они не отпустят", - заверил Кравченко.

Он пояснил, что в РФ давно обсуждают "майдан", который будет инспирирован россиянами, чтобы убрать Лукашенко и поставить там какого-то генерала ФСБ, который будет только выполнять команды Кремля и ничего более.

"Об этом "майдане" уже давно говорят, а его все нет. Таким образом, этот кризис затягивается. Лукашенко же тем временем убирает жесткой рукой всех, кто ему неудобен, чтобы навести определенный порядок", - уточнил эксперт.

По его мнению, шанс удержаться на своем посту у нынешнего президента Беларуси минимален, ведь Москва очень последовательна в этом вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко приказал в экстренном порядке укрепить границу с Украиной и увеличить количество пограничников на ней.

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