Россия переслала дочерней фирме Дойче Банка, Deutsche Bank Trust Company Americas, 511 миллионов долларов, из которых 360 миллионов были выданы фирме Трампа. Эти деньги шли напрямую из Газпрома. Данная дочерняя компания Deutsche Bank Trust Company Americas на 11 миллиардов долларов в долгах у разных стран, но больше всего у России, которая вбухнула туда 3 миллиарда долларов.

Остальные члены семьи Трампа точно также получали деньги в том же источнике в виде кредитов.

$364 million in loans to Donald Trump companies for properties in Chicago, Florida, and Washington, DC.

$285 million loan to Kushner Companies.

$5-25 million line of credit to Jared Kushner

$5-25 million line of credit to Ivanka Trump.

То есть Трамп, его зять, дочь и компании семьи зятя, получили русских кредитов на 699 миллионов долларов, услугами Газпрома - или государственной, связанной напрямую с Путиным, компанией.

Я жду дальнейших подтверждений этой информации, но если это так, то мы имеем прямую связь и причины столь тёплых действий Трампа по отношению к русским, за все эти годы.

