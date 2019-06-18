Россия перехватила самолет США: момент "столкновения" попал на видео

В сети опубликовали видео перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США около границ России.

На видео показано, как американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей.

Напомним, что перехват произошел 17 июня у российских границ. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ, а российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".

Ранее силы противовоздушной обороны США перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в районе Аляски.

Отметим, что первые хваленые российские истребители Су-57 может получить 8-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек, аннексированный Крым).

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