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Россия перебросила военных в Африку: что происходит

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Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской республике, что не способствует стабилизации ситуации в этой стране.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью журналу Jeune Afrique. По ее словам, активизация россиян продолжается несколько месяцев.

"Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской Республике в последние месяцы, это правда, но я не уверена, что это присутствие помогает стабилизировать страну", - пояснила Парли.

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Как сообщал OBOZREVATEL, военизированная группировка Центральноафриканской Республики, куда входят бывшие мусульманские повстанцы из формирования "Селека", дала правительству и его российским союзникам 48 часов на уход из контролируемых ими территорий.

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