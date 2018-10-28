Россия перебросила военных в Африку: что происходит

Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской республике, что не способствует стабилизации ситуации в этой стране.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью журналу Jeune Afrique. По ее словам, активизация россиян продолжается несколько месяцев.

"Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской Республике в последние месяцы, это правда, но я не уверена, что это присутствие помогает стабилизировать страну", - пояснила Парли.

Как сообщал OBOZREVATEL, военизированная группировка Центральноафриканской Республики, куда входят бывшие мусульманские повстанцы из формирования "Селека", дала правительству и его российским союзникам 48 часов на уход из контролируемых ими территорий.