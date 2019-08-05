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Россия перебросила военную технику в Сербию: в ЕС разгорелся скандал

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Россия переправила свое вооружение в Сербию через территорию Словакии, не уведомив власти страны о содержании груза.

Об этом пишет газета SME. Отмечается, что Братислава могла помочь в укреплении сербской военной базы, даже не подозревая об этом.

Так, стало известно, что российской компании Aviacon Zitotrans предоставили разрешение на перелет через Словакию. Однако власти страны заверили, что не знали о том, что на борту самолетов были 10 российских бронированных машин.

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РФ перебросила военную технику в Сербию

РФ перебросила военную технику в Сербию

Военное обозрение

Примечательно, что Словакия входит в число стран ЕС, которые поддержали санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году, которые и запрещают прямо или косвенно помогать РФ при транзите грузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее румынские власти запретили России перевозить вооружения через свою территорию и конфисковали партию танков и БТР.

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Темы
Санкции против России Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
Россия Европейский Союз санкции
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