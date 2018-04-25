Россия озвучила новые военные планы: в небо поднимут опасный самолет

Россия в ближайшее время намерена поднять в небо новый сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.

Об этом сообщил представитель Казанского авиационного завода, на котором строится машина, передает РИА Новости.

Отмечается, что Ту-22М3М — модификация самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.

Ту-22М3 — это в свою очередь модицикация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации.

Ту-22М

Известно, что бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.

Как сообщал "Обозреватель", на фоне выхода Индии из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, появилась информация о том, что в Сирии эти истребители также не сработали.